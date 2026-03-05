寿司漫画『江戸前の旬』の公式Xが5日に更新され、コミックス第130巻の裏表紙イラストにおいて、実在する料理店の料理写真の著作権を侵害していることを確認し謝罪した。これを受け、執筆体制を改めて整えるべく、6日発売の連載誌「週刊漫画ゴラク」より休載することを発表した。【画像】著作権侵害した問題のイラスト＆『江戸前の旬』謝罪文Ｘでは「『江戸前の旬』第130巻に関するお詫び」とし「この度、ニチブンコミックス『