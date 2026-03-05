世界を舞台に活躍するプロデューサーの目が、一人の候補生に眠る音楽的ポテンシャルを鋭く見抜いた。【映像】美人練習生の激しいラップ2026年3月3日放送の『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』にて、三次審査へ進む12名の合格者が発表された。総合9位で名前を呼ばれたのは、『Girls Planet 999』に参加経験のある21歳のRINKA（荒武凜香）である。ダンス審査では11位という順位に甘んじていた彼女だが、その後のボーカル審査を経