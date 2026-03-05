小学校3年生から不登校になるもLE SSERAFIMと出会いアイドルを夢見る、歌・ダンスともに未経験の15歳の候補生が、パフォーマンスよりも「華」の部分で、世界的な目利きたちを唸らせた。【映像】15歳美女の拙いパフォーマンス3月3日放送の『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』第2話では、二次審査の模様が公開された。ダンス未経験ながら二次審査のステージに立ったSAKURA（飛咲来）は、不慣れなHIP HOPのステップを踏みながらも