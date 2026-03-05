【ロンドン共同】英ロンドン警視庁は4日、中国へのスパイ活動に関与した疑いで39〜68歳の男3人を逮捕した。中国の情報機関を支援し、国家安全保障法に違反したとしている。英メディアは、うち1人が与党労働党議員の夫だと報じた。ロンドン警視庁は「近年、国家安全保障に関連する事案が著しく増えている」と指摘した。英国と中国は関係改善に前向きで、スターマー英首相は1月下旬に訪中した。一方、英国内の情報収集を担う情