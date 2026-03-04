資料香川県空撮 東京商工リサーチが4日、2026年2月の企業倒産について発表しました。四国の倒産件数は22件で前月より2件増え、過去10年間の2月と比べて最も多くなりました。 香川県の企業倒産は6件で、4カ月連続5件以上となっています。負債総額は4億1500万円でした。香川県の企業が倒産した原因は、「販売不振」が3件、「放漫経営」が1件、「その他」が2件です。 東京商工リサーチは「物価高で苦し