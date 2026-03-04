タレント若槻千夏（41）が、3日深夜放送のテレビ朝日系「若槻千夏のうるさい心理テスト」（火曜深夜2時36分）に出演。この日のゲスト、タレント指原莉乃（33）との出会いを明かした。若槻がゲストと心理テストをしながらトークするバラエティー。指原との出会いを聞かれると、日本テレビ系トークバラエティー「今夜くらべてみました」をあげた若槻は「今みたいにフランクな人じゃなかったじゃん。当時、閉鎖的だったよね。人見知り