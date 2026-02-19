犬飼貴丈が突然の事務所退所報告 ファンの間で指原莉乃との「結婚説」浮上Smart FLASH

犬飼貴丈が突然の事務所退所報告 ファンの間で指原莉乃との「結婚説」浮上

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 犬飼貴丈が18日、所属事務所を退所することをファンクラブサイトで報告した
  • ファンの間では、2025年に熱愛が報じられた指原莉乃との結婚説が浮上
  • Xでは、「まさか結婚！？」と動揺する声が集まっている
