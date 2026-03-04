1981年、不慮の事故でこの世を去った向田邦子。人気作家は亡くなる直前、どのような話をしていたのだろうか。実妹の和子氏が死の前日に話した電話の内容を振り返った。（初出・「文藝春秋」2025年1月新年特大号）【画像】不慮の事故でこの世を去った向田邦子の実妹、和子氏◆◆◆向田邦子（1929〜1981）は『寺内貫太郎一家』（TBS系、昭和49年）、『阿修羅のごとく』（NHK、昭和54年）などテレビドラマの脚本家として名を馳せ