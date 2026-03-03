◇WBC強化試合日本5-4阪神(3日、京セラドーム)WBC前最後の強化試合。侍ジャパンは阪神を1点差で下し、6日から本番を迎えます。初回、3番に入った鈴木誠也選手が伊藤将司投手のストレートをとらえ、レフトスタンドへ確信の一発。昨季カブスで32本塁打を放ったメジャーリーガーの力をみせ、1点を先制します。1点リードの3回は、先頭の源田壮亮選手が四球で出塁。続く中村悠平選手の犠打で得点圏に進めると、1番の大谷翔平選手は長