3月2日、女優・宮沢りえが自身のInstagramを更新。イタリア・ミラノで開催されたボッテガ・ヴェネタの2026秋冬コレクションショーを訪れた時のショットを公開し、注目が集まっている。

先日、日本人として初めて、ボッテガのブランドアンバサダーに就任した宮沢。2月28日におこなわれたショーの会場に来場し、シックな黒のドレスを着こなしていた。

「この時のドレスが、X上で話題を集めました。というのも、胸元が深く開いた、ノースリーブのロングドレスで、片方の肩紐はずり落ちたような形になっていたんです。なお、同ブランドの公式サイトでも、同じドレスが紹介されていますが、ここでも片方の肩紐を落としたスタイルになっていたため、あえてこういったデザインになっているのでしょう。

それにしても、肩紐が落ちていることで、綺麗なデコルテラインがあらわになっており、胸元も深めに開いていたため、だいぶ“ギリギリの露出”といった雰囲気が出ていました。宮沢さんの美貌もあいまって、衝撃を受ける声が続出しています」（芸能担当記者）

Xでは、宮沢の“大人の色気”を感じさせるスタイリングに、絶賛が集まっている。

《宮沢りえさんもおいくつになってもほんとキュートでエレガント》

《すご、宮沢りえ綺麗すぎる》

《オバハンなので宮沢りえさんのドレスの肩紐が気になってしょうがない。いやわかってます。デザインなんですよね。そしてもちろんとてもお美しい》

また、この日は大人気K-POPグループ・Stray KidsのI.N（アイエン）も、同じくブランドアンバサダーとしてショーに出席。宮沢と笑顔で挨拶を交わし、握手するシーンが各雑誌メディアに撮影されており、豪華2ショットとして注目を集めていた。

「Stray Kidsは日本でもファンが多く、アイエンさんと宮沢さんが同じブランドのアンバサダーということもあって、2人の2ショットには『美の競演すぎる』などと興奮する声が多くあがっていました。

アイエンさんは笑顔が爽やかな青年で、並び立ったことで、宮沢さんの“大人の色気”がより引き立っていましたね」（同上）

攻めファッションを着こなせるのも、大女優の貫禄故か。