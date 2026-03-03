中国における生成AI（人工知能）の利用者規模と普及率が急速に上昇している。中国インターネット情報センターが発表した第57回「中国インターネット発展状況統計報告」によると、2025年12月時点で、中国の生成AI利用者は前年末比141．7％増の6億200万人に達した。その普及率は42．8％で、前年同期比25．2ポイント大幅上昇した。「第14次五カ年計画（2021-25年）」期間中、生成AIは生産と生活への融合が加速し、中国の経済・社会に