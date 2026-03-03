エービーシー・マートがこの日の取引終了後に２月度売上高を発表しており、既存店売上は前年同月比４．８％増と２カ月連続で前年実績を上回った。 中旬からスタートした旧正月需要や下旬にかけて暖かい日が続いたことから春物商品の需要が伸びた。商品別ではランニング・ウォーキングシューズやアパレル、キッズシューズが好調だった。なお、全店売上高は同６．４％増だっ