【新興国通貨】リスク警戒で不安定な動き＝メキシコペソ 有事のドル買い、リスク警戒からの新興国通貨売りなどがドル買いペソウエイを誘うも、昨日朝の銀高や、その他資源高を受けた資源国通貨買いが交錯。中東情勢悪化を受けた中南米の原油への期待もありもみ合い。 ドルペソは昨日17.20－17.40で上下。今朝は17.30前後とレンジの中央付近での推移。 対円では円安で9円10銭台付けるも、買いが続かず。 USDMXN