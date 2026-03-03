ドジャースの山本由伸投手がインスタグラムで引用した2ショットが注目を集めている。オリックス公式インスタグラムに投稿された山崎颯一郎投手との写真を取り上げ、ファンの間で反響が拡大。「激アツすぎる」といった声も上がった。引用された投稿は、山本と山崎が並んだ2ショット。2日には「2026 ワールドベースボールクラシック 東京プール presented by ディップ 強化試合（大阪）」が行われたため、再会した様子だ。山本