ドジャースの山本由伸投手がインスタグラムで引用した2ショットが注目を集めている。オリックス公式インスタグラムに投稿された山崎颯一郎投手との写真を取り上げ、ファンの間で反響が拡大。「激アツすぎる」といった声も上がった。

引用された投稿は、山本と山崎が並んだ2ショット。2日には「2026 ワールドベースボールクラシック 東京プール presented by ディップ 強化試合（大阪）」が行われたため、再会した様子だ。

山本と山崎は2016年にオリックスへ同期入団し、同学年として公私ともに親しい間柄だった。今回の引用投稿は、当時を知るファンの感情を呼び起こす一幕となった。

SNSでは「同学年たちの写真良すぎて滝涙……感謝が止まりません」「最高過ぎかよ」「うわああああああ!! 同級生ズだぁ」「このタイミングで仲良しコンビ、最高すぎる」「おかえりなさいませ由伸様」「由伸ってほんまに颯一郎のこと大好きなんだなぁ」「普通にエモくて泣いてまう」「由伸がわざわざ颯一郎とのツーショットを載せて「同期入団で同い年」を主張してきてるの激アツなんですが」といったコメントが寄せられていた。（Full-Count編集部）