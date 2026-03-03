錦織圭という奇跡【第16回】玉川裕康の視点（２）◆松岡修造の視点（１）〜（５）最初から読む＞＞◆細木秀樹の視点（１）〜（３）最初から読む＞＞◆奈良くるみの視点（１）〜（４）最初から読む＞＞◆石光孝次の視点（１）〜（２）最初から読む＞＞◆玉川裕康の視点（１）＞＞ジュニア全国大会３冠「あっさり」達成して驚いた「おかしな話ですけど、圭がアメリカに行ってからは、圭には負けたくないなって。圭がその道を行くんだ