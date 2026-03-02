本記事ではセブンイレブンから発売される新商品のスイーツのなかから、注目の5品をご紹介。今週は、旬のいちごを使用したティラミスや、見た目が可愛いピーチ風味のコッペパンなど、春らしい商品が発売されています。2026年3月の新商品5品まとめ(3月3日〜3月9日)「パキっとティラミス いちご」(367円)「パキっとティラミス いちご」(367円)価格 : 367円販売地域 : 北海道、東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州