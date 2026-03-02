【モデルプレス＝2026/03/02】3月2日、都内にてフジテレビ4月期ドラマのキャストが登壇するスペシャルイベント『FUJI DRAMA COLORS 2026SPRING』が開催。計6作品から9人の出演者が出席した。【写真】夫婦役人気俳優＆女優が客席後方から登場◆北村匠海＆黒木華＆ディーン・フジオカら豪華集結今回のイベントには月9ドラマ『サバ缶、宇宙へ行く』（4月13日スタート／毎週月曜21時〜）、月10ドラマ『銀河の一票』（カンテレ・フジテ