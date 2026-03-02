北村匠海・黒木華らフジ春ドラマキャスト豪華集結 客席後方から登場
【モデルプレス＝2026/03/02】3月2日、都内にてフジテレビ4月期ドラマのキャストが登壇するスペシャルイベント『FUJI DRAMA COLORS 2026SPRING』が開催。計6作品から9人の出演者が出席した。
今回のイベントには月9ドラマ『サバ缶、宇宙へ行く』（4月13日スタート／毎週月曜21時〜）、月10ドラマ『銀河の一票』（カンテレ・フジテレビ系／毎週月曜22時〜）、火9ドラマ『夫婦別姓刑事』（4月14日スタート／毎週火曜21時〜）、水10ドラマ『LOVED ONE』（4月8日スタート／毎週水曜22時〜）、木曜劇場『今夜、秘密のキッチンで』（毎週木曜22時〜）、土ドラ『時光代理人』（東海テレビ・フジテレビ系／4月11日スタート／毎週土曜23時40分〜）の計6作品に出演する9人の豪華俳優陣が集結。客席後方から登場した。
福井県の水産高校の生徒たちが、世代を超えて“宇宙食開発”という大きな夢に挑戦した奇跡のような実話をもとに、青春感たっぷりに描くオリジナルストーリー。新米高校教師の主人公（北村）が、生徒たちを見守りながら夢を応援し、ともに伴走する中で、自身も成長していく軌跡を描く。
登壇者：北村匠海
政治家の不正を密告する告発文をきっかけに、すべてを失った与党幹事長の娘で秘書の星野茉莉（黒木）が、偶然出会った政治素人のスナックママ・月岡あかり（野呂）を東京都知事にすべく選挙に挑む、新たな“選挙エンターテインメント”。若くして政治の世界で生きてきた女性と、市井に生きる女性がタッグを組み、都知事を目指して奮闘する50日間の物語を描く。
登壇者：黒木華・野呂佳代
コミカルな刑事ドラマの装いの裏に、緻密な謎と登場人物の感情が絡み合う、コメディーと考察要素が交錯するミステリードラマ。東京・中野区にある沼袋警察署の刑事課に所属する名バディ刑事・四方田誠（佐藤）と鈴木明日香（橋本）が“夫婦”であるという誰にも言えない秘密を抱えながら、抜群のコンビネーションで事件を解決していく。
登壇者：佐藤二朗・橋本愛
完全オリジナルの本作は、日本社会が抱える“死因不明”という闇に真正面から切り込み、“遺された痕跡”を手がかりに、隠された真実とその人が生きた証を解き明かしていく物語。新たに結成された法医学専門チーム「MEJ」（メディカルイグザミナージャパン）に所属する変わり者の天才法医学者・水沢真澄（ディーン）、真澄とバディを組むセンター長・桐生麻帆（瀧内）らが数々の難事件に挑んでいく姿を丁寧に描いていく。
登壇者：ディーン・フジオカ
日常生活に不満を抱える主婦（木南）と“秘密”を抱えるイタリアンシェフ（高杉）。そんな2人が会えるタイミング、それは夜のキッチンという秘密の空間。偶然にも2人の共通点である“料理”が互いを引き寄せ合い、ゆっくりと時間をかけて溶け合い、いつしか惹かれ合っていく。
登壇者：木南晴夏・高杉真宙
写真の撮影者に憑依しタイムスリップする能力を持つトキ（佐藤）と撮影された写真の世界を見通してトキをナビゲートするヒカル（本郷）。まるで炎と氷のように正反対の2人は、依頼者の思いに応えて写真に“ダイブ”、その喪失や後悔と向き合っていく。
登壇者：本郷奏多
