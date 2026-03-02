ティーケーピーは６日ぶり反発。前週末２月２７日取引終了後、２６年２月期連結業績予想について純利益を３８億円から１０４億円（前の期比２．７倍）へ上方修正すると発表した。信託受益権の譲渡を通じて行われた固定資産の売却に伴い、特別利益を計上するため。これが材料視されている。 出所：MINKABU PRESS