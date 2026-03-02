2日10時現在の日経平均株価は前週末比992.29円（-1.69％）安の5万7857.98円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は242、値下がりは1315、変わらずは33と、値下がり銘柄の割合が80％を超えている。 日経平均マイナス寄与度は240.66円の押し下げでアドテスト がトップ。以下、ＳＢＧ が72.2円、東エレク が67.19円、ファストリ が65.78円、ＴＤＫ が40.86円と続いている。 プラス寄与度トップは信越化 で、日経平均を13