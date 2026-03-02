2日10時現在の日経平均株価は前週末比992.29円（-1.69％）安の5万7857.98円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は242、値下がりは1315、変わらずは33と、値下がり銘柄の割合が80％を超えている。



日経平均マイナス寄与度は240.66円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、ＳＢＧ <9984>が72.2円、東エレク <8035>が67.19円、ファストリ <9983>が65.78円、ＴＤＫ <6762>が40.86円と続いている。



プラス寄与度トップは信越化 <4063>で、日経平均を13.37円押し上げている。次いでフジクラ <5803>が11.53円、イビデン <4062>が9.16円、三井物 <8031>が4.81円、ＺＯＺＯ <3092>が4.16円と続く。



業種別では33業種中7業種が値上がり。1位は鉱業で、以下、石油・石炭、海運、非鉄金属と続く。値下がり上位には証券・商品、銀行、空運が並んでいる。



