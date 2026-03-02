2026年2月27日、台湾メディアの聯合新聞網によると、台湾の半導体製造大手TSMC（台湾積体電路製造）は日本、中国、米国、ドイツの海外工場の所在地の政府から24〜25年の2年間で1514億2200万台湾ドル（約7570億円）の補助金を取得した。TSMCの25年の財務報告によると、TSMCは米アリゾナ州のTSMC Arizonaや熊本のJASM、独ザクセン州ドレスデンの欧州半導体製造会社（ESMC）、中国のTSMC南京工場などの子会社を通じて現地政府から762