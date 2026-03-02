「どうしてあの人が出世するの？」――職場で一度は抱いたことのある疑問だろう。実力よりもポジションだけが先行し、部下を振り回す上司。まるで知ったような口をきく上司に、疲弊している人も少なくない。“人生の指針”を示してくれる新刊『人生は期待ゼロがうまくいく』（著：キム・ダスル、訳：岡崎暢子）の発売を記念した本稿では、ライターの柴田賢三氏に「知ったかぶり上司」が招く悲劇についてのエッセイをご寄稿いただい