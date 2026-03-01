広瀬すずさんと旅の話！

日本航空（JAL）が2016年に開始した「どこかにマイル」サービスが、開始10周年を迎えました。JALによると、利用者のリピート率は7割を超えており、その人気の理由を「行き先がわからないワクワク感」にあると分析しています。

【写真】えっ…これが「JAL国内線の最高クラス」圧巻の座席です

この成功を記念し、JALは2026年2月26日に「どこかにマイル 10th Anniversaryシークレットイベント」を都内で開催。イベントには「JALマイルライフ」のCMキャラクターを務める女優の広瀬すずさんが登壇しました。

広瀬さんは「旅ルーレット」と題したコーナーで、福岡、山形、福井、高知といった候補地についてトークを展開。「福岡のもつ鍋が好き」「山形は映画の撮影で訪れた思い出の地」など、自身の“旅の記憶”を明かし、それぞれの土地への思いを語りました。

「どこかにマイル」は、2016年に開始された国内線特典航空券サービス。通常の半分以下のマイル（往復7000マイル）で、JALが提案する4つの候補地の中からランダムに選ばれた“どこか”へ旅ができる、というユニークなコンセプトが人気を集めています。

JALは10周年を記念し、18〜29歳の若年層を対象に5000マイルで申し込めるキャンペーンなどを実施しています。また、JALマイレージバンクアプリでは、ログインや記事閲覧で特典が当たる「マイルチャンス」機能も提供しているとしています。