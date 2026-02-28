Photo:ますえい 近頃ふと「スマホをエンタメのために使いたくないな」と思い立ったんです。なぜならスマホの寿命が縮みやすいから。動画やネットサーフィンはどうしても気づかない間に長時間使用になりがち。気づけば3時間以上もぶっ続けで使ってしまい、本体はアツアツに。発熱が続けば製品への悪影響は避けられません。当然バッテリーも大量に消費され、充電回数も増えるので劣化も早まる