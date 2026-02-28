けさ、東京・大田区のアパートで火事がありました。火元の住人は「モバイルバッテリーから火が出た」と話しています。きょう午前8時半ごろ、大田区山王の2階建てアパートで火事がありました。消防のポンプ車など21台が出動し、火はおよそ1時間後に消し止められましたが、1部屋20平方メートルが焼けたということです。警視庁によりますと、この部屋には20代の女性が1人で住んでいて、病院に運ばれましたが、けがはなかったというこ