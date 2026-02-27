コンビニの店舗内で、少年ら数人が店の商品を使って悪ふざけする様子が映った動画がXで取り上げられ、批判が相次いでいる。大分県内の高校生ではないかとされており、県教委は、男子生徒5人の行為だと取材に認め、5人は保護者とともに店に謝罪したと明らかにした。器物損壊などの被害はなく、店も警察に被害届を出さない意向と聞いているとした。「迷惑なのわかるでしょ」「厳正な対処を求めたい」短パン姿の少年が店内のテーブル