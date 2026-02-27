の“最後の新曲”の配信が3月4日に迫るなか、2月25日にはそのレコーディング風景が公式SNSで公開された。そのなかで松本潤（42）が手にした“あるもの”が、ファンの注目を集めている。3月13日からドームツアーを開催し、5月31日の東京ドーム公演をもってグループ活動終了を表明している。最後のツアーに先がけた新曲「Five」のレコーディング風景では、メンバーがスタジオに入り、それぞれマイクの前に立つのだが……。「久し