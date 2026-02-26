いま、麻婆豆腐や麻辣湯（マーラータン）といったしびれる料理が人気だそうです。食卓でもおなじみの麻婆豆腐。人気の高まりから専門店が続々と登場しています。■追い山椒（さんしょう）の“しびれ”にはまるお客さん続出中華料理の枠を越え、日本独自に進化を続ける「麻婆豆腐」。去年、東京・新橋に出店した麻婆豆腐専門店「株式会社マーボードウフ」。昼のみの営業ですが店内は連日、満席状態。具材にとことんこだわり、麻婆豆