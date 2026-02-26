大谷翔平と鈴木誠也が同時に記者会見へ野球日本代表「侍ジャパン」の大谷翔平投手（ドジャース）が26日、バンテリンドームでの練習に参加した。3年ぶりにジャパンのユニホームに袖を通し、3月に開催されるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に向けて調整した。練習後には鈴木誠也外野手（カブス）と一緒に記者会見に出席。「1人1人の監督コーチ含めて挨拶して、まだしきれていない人もいると思うので、コミュニケーショ