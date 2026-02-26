田中美久が自身のInstagramを更新し、3rd写真集『ぜんぶ、ほんと』（集英社）のオフショットを投稿した。 【写真】ポルトガルの青空をバックにオーバーサイズのTシャツ姿で歯磨きをする田中美久 ■田中美久が写真集発売前最後のオフショットを公開！ ポルトガルで撮影した3冊目の写真集『ぜんぶ、ほんと』（集英社）を3月9日、“みくの日”に発売する田中。 「写真集発売まで2週間切りました！沢山の方の手元に届