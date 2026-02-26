田中美久が自身のInstagramを更新し、3rd写真集『ぜんぶ、ほんと』（集英社）のオフショットを投稿した。

【写真】ポルトガルの青空をバックにオーバーサイズのTシャツ姿で歯磨きをする田中美久

■田中美久が写真集発売前最後のオフショットを公開！

ポルトガルで撮影した3冊目の写真集『ぜんぶ、ほんと』（集英社）を3月9日、“みくの日”に発売する田中。

「写真集発売まで2週間切りました！沢山の方の手元に届きますように！」というメッセージと、「これが最後のオフショットです。あとは、誌面を見て是非ポルトガルの風景と共に楽しんでください」と呼びかけて、プールでの撮影の様子を捉えたオフショットを公開した。

田中は爽やかなブルーの水着を纏い、プールサイドでしゃがんだり（1枚目）、プールラダーに腕をもたれかけたり（2枚目）、両手で髪を束ねる仕草をしたり（6枚目）など様々なポージングを披露。プールの中で片足をバタバタしている動画（11枚目）の他、鮮やかな花など現場の空気感が伝わる写真も差し込んだ。

■田中美久がブルーのランジェリーショットと歯磨きショットを公開

田中はこれまでにも様々なオフショットを公開。写真集のタイトルが『ぜんぶ、ほんと』に決定した1月19日には、水色のランジェリー姿でシーツにくるまり、舌をペロッと出しているお茶目なショットをXに投稿した。

続けて、「39万人 みくですね ありがとうございます」とXのフォロワー数が“みく”になったのを喜び、ポルトガルの青空をバックに、オーバーサイズの水色のTシャツ姿で歯磨きをしているお団子ヘアのショットを公開した。

■田中美久がとリスボンの街を散策するショットを公開

2月1日には、ポルトガルの首都・リスボンの街並みと海が見える場所で微笑むショットを公開。黒のタートルニットにキャスケットを被った装いで観光を楽しんだようで、名物のエッグタルトの写真も投稿されている。

■田中美久がグレーのボディスーツで圧巻の美ボディを披露

バレンタインデーの2月14日には、グレーのボディスーツを纏ったオフショットを投稿。シニヨンヘアでまとめられた髪が大人っぽさを際立たせている。2枚目では美ヒップも披露。田中の圧巻の美ボディに「スタイル良すぎ」「女神」と絶賛の声が寄せられた。