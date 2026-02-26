6月6日、7日に富士山こどもの国にて開催されるキャンプイン音楽フェスティバル『FUJI & SUN ’26』の、第3弾ラインナップが発表された。 （関連：ASIAN KUNG-FU GENERATION、HEY-SMITH、KANA-BOON…フェスで存在感を放ち続ける3バンドの“周年への軌跡”） 今回出演が発表されたのは、くるり、YOUR SONG IS GOODによる“CHILL & DUB”を称する4人編成セット、優河、梅井美咲ら。 くわえて、石若駿率いるThe Shun