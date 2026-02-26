6月6日、7日に富士山こどもの国にて開催されるキャンプイン音楽フェスティバル『FUJI & SUN ’26』の、第3弾ラインナップが発表された。

今回出演が発表されたのは、くるり、YOUR SONG IS GOODによる“CHILL & DUB”を称する4人編成セット、優河、梅井美咲ら。

くわえて、石若駿率いるThe Shun Ishiwaka Septetがゲスト陣を迎えて一夜限りのスペシャルなライブを行う企画『JAZZ NOT ONLY JAZZ』から、石若駿、渡辺翔太、マーティ・ホロベックの3名が“JAZZ NOT ONLY JAZZ in FJSN”としてトリオ編成で登場することが決定。特別ゲストは後日発表される。

現在、お得な早割チケットを受け付けており、期間は3月18日まで。また、都内からは新宿発着で会場直行のJTBアクセスバスツアーも用意されている。

さらに、マーケットエリア『HERE&THERE MARKET』には、全国各地からセレクトアイテムが集まる。SHIMAI VINTAGEによるセレクト古着たち、MarinaKarnaのアップサイクルソックスをはじめ、美容や自律神経に効く耳つぼジュエリーやブッダマシーンなど、こころやからだが整うアイテムも数々登場。

伝統の技とポップなデザインの融合で話題のてぬぐい CHILLとは、“FUJI & SUNオフィシャルてぬぐい”の制作も決定した。注染ならではの風合いに、ストリートアーティストのアートワークを落とし込んだ特注品を販売予定だ。

キャンプライフに役立つアイテムが手に入るアウトドアマーケットエリア『WORLDVIEW SESSION』には、サンフランシスコ発のサングラスブランド SUNSKIと、リユースアウトドアギアを取り扱うUZDの出店も追加決定。天候が変わりやすい野外フェスでのニーズに応えるアイテムが揃う。

また、昨年より登場した食の体験プログラム『WONDER CULINARY』の開催が今年も決定。“フェス飯”という概念をアップグレードさせた、事前予約制の特別なモーニング、ランチ、ディナーの提供をはじめ、深夜には昨年反響を呼んだミッドナイトバー『スナックかもしか』がオープンする。こちらは、訪れる時間によって雰囲気ががらりと変わる特別なエリアとなっている。

なお、今後も出演アーティストが追加発表される予定だ。

（文＝リアルサウンド編集部）