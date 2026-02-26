現地２月25日に行なわれたチャンピオンズリーグのプレーオフ第２レグで、ガラタサライのヴィクター・オシメーンがユベントス戦でゴールを決めた後の振る舞いが注目を集めている。イタリアメディア『Tuttosport』が報じている。27歳のFWは、０−３（２戦合計５−５）で迎えた延長前半の17分、オフサイドラインをギリギリで抜け出すと、正確な右足のシュートでネットを揺らす。勝負の行方を決定づける重要な一撃だったが、オシメ