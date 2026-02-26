ユーベ相手に貴重なゴール→ノーセレブレーション。ガラタサライの27歳FWも“90％”の１人「僕だって例外じゃないさ」
現地２月25日に行なわれたチャンピオンズリーグのプレーオフ第２レグで、ガラタサライのヴィクター・オシメーンがユベントス戦でゴールを決めた後の振る舞いが注目を集めている。イタリアメディア『Tuttosport』が報じている。
27歳のFWは、０−３（２戦合計５−５）で迎えた延長前半の17分、オフサイドラインをギリギリで抜け出すと、正確な右足のシュートでネットを揺らす。勝負の行方を決定づける重要な一撃だったが、オシメーンはゴール裏へ駆け出すような派手なパフォーマンスは見せず、チームメイトとの落ち着いた抱擁にとどめた。
「その態度は、試合前日に彼が発した言葉を必然的に思い起こさせるものだった」と同メディアは記す。オシメーンは試合の24時間前、対戦相手のユベントスについて次のように語っていたという。
「サッカーの歴史上で最も重要なクラブの一つだ。ユベントスでプレーすることは名誉だろう。もし将来、僕がユベントスに移籍することが可能なら、喜んでプレーする。なぜなら、自分にフィットしていると感じるからだ。世界のサッカー選手の90％は、ユベントスからのオファーを断らないと思う。だから、僕だって例外じゃないさ」
対戦相手への憧れを隠さなかった直後の試合でゴールを決め、喜びを爆発させなかったオシメーン。その態度はトリノのクラブへの敬意の表われと解釈されており、その将来について様々な憶測を呼ぶのは避けられないだろう。
なお、ガラタサライはさらに１点を追加し、第２レグは２−３で敗れたが、合計スコア７ー５で16強に駒を進めた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】ガラタサライが接戦制す！ ユーベ戦ハイライト
