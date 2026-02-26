漫画編集者の仕事と聞くと、原稿のチェックやダメ出しをする役割を思い浮かべる人は多いだろう。しかし、実際は作家の内面に深く入り込んでいく仕事だという。編集者のアドバイスによって開眼した漫画家の吉本ユータヌキが、自身の経験をもとに、漫画編集者のリアルな役割を語る。※本稿は、漫画家の吉本ユータヌキ『「漫画家やめたい」と追い込まれた心が雑談で救われていく1年間』（集英社インターナショナル）の一部を抜粋・編