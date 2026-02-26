超人気アーティスト2組の特別なツアーのために、JR西日本新幹線の臨時列車5本を走らせる。JR西日本が26日までに発表した。JR西が山陽新幹線の臨時列車を走らせるのは、4月24、25、26日の3日間で、いずれも福岡発のひかりとこだま。24〜26日は、の最終ツアーの博多公演、25、26日はDREAMS COME TRUEの9年ぶりのアルバムリリースにともなう全国ツアーの博多公演が開催される。博多で超人気アーティストの特別なツアーが重なった