「EX早特」がさらに便利に ただし一部値上げもJR東海、JR西日本、JR九州は2026年1月28日、東海道・山陽・九州新幹線のネット予約＆チケットレス乗車サービス「エクスプレス予約」「スマートEX」について、この春に商品を改定すると発表しました。【画像】これが「在来線に＋60円で新幹線」の概要ほかです！（画像で見る）今回は「EX早得7」「EX早特21」（それぞれ乗車日7日前、21日前までの予約が可能）で山陽・九州新幹線区間