きょう（12日）午後、岡山県津山市のJR因美線で列車が人と接触し、はねられらた男性が死亡しました。 きょう（12日）午後6時25分ごろ、津山市妙原のJR因美線で、津山駅発智頭駅行の上り普通列車（1両編成）の運転士が、線路内に人がいるのを発見し急ブレーキをかけましたが、間に合わず接触したということです。 警察によりますと、はねられたのは津山市妙原の無職の男性（54）で、その後死亡が確認されました。乗客11人と