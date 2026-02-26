UEFAチャンピオンズリーグ 25/26のノックアウトステージプレーオフ アタランタとドルトムントの第2戦が、2月26日02:45にゲヴィス・スタジアムにて行われた。 アタランタはジャンルカ・スカマッカ（FW）、ニコラ・ザレフスキ（MF）、ラザール・サマルジッチ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するドルトムントはセール・ギラシ（FW）、ユリアン・ブラント（MF）、