UEFAチャンピオンズリーグ 25/26 ノックアウトステージプレーオフ アタランタ vs ドルトムント 試合結果
UEFAチャンピオンズリーグ 25/26のノックアウトステージプレーオフ アタランタとドルトムントの第2戦が、2月26日02:45にゲヴィス・スタジアムにて行われた。
アタランタはジャンルカ・スカマッカ（FW）、ニコラ・ザレフスキ（MF）、ラザール・サマルジッチ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するドルトムントはセール・ギラシ（FW）、ユリアン・ブラント（MF）、マクシミリアン・バイアー（FW）らが先発に名を連ねた。
試合開始早々の5分に試合が動く。アタランタのロレンツォ・ベルナスコーニ（DF）のアシストからジャンルカ・スカマッカ（FW）がゴールを決めてアタランタが先制。
さらに45分アタランタが追加点。ダビデ・ザッパコスタ（DF）がゴールで2-0。さらにリードを広げる。
時間は不明だがドルトムントのニコ・シュロッターベック（DF）にレッドカードが出され退場してしまう。
ここで前半が終了。2-0とアタランタがリードしてハーフタイムを迎えた。
57分アタランタが追加点。マルテン・デローン（MF）のアシストからマリオ・パシャリッチ（MF）がヘディングシュートで3-0。3点差となる。
60分、ドルトムントは同時に2人を交代。マクシミリアン・バイアー（FW）、ユリアン・ブラント（MF）に代わりファビオ・シルバ（FW）、カーニー・チュクエメカ（MF）がピッチに入る。
70分、ドルトムントは同時に2人を交代。ユリアン・リエルソン（DF）、ジョーブ・ベリンガム（MF）に代わりヤン・コウト（DF）、カリム・アデイエミ（MF）がピッチに入る。
72分、アタランタは同時に2人を交代。セアド・コラシナツ（DF）、ジャンルカ・スカマッカ（FW）に代わりオネスト・アーノル（DF）、ニコラ・クリストビッチ（FW）がピッチに入る。
75分、ドルトムントのカーニー・チュクエメカ（MF）のアシストからカリム・アデイエミ（MF）がゴールを決めて3-1と2点差に詰める。
77分、アタランタが選手交代を行う。ジョルジオ・スカルビーニ（DF）からベラト・ジムシティ（DF）に交代した。
85分、アタランタが選手交代を行う。ニコラ・ザレフスキ（MF）からカマルディーン・スレマナ（FW）に交代した。
90+7分にドルトムントのラミ・ベンセバイニ（DF）が2枚目のイエローカードにより退場してしまう。
後半終了間際の90+8分アタランタが追加点。ラザール・サマルジッチ（MF）がPKで4-1。3点差となる。
この試合はアタランタが4-1で勝利し、2試合合計スコアでも4-3で勝利した。
なお、アタランタは70分にイサク・ヒエン（DF）に、またドルトムントは53分にエムレ・ジャン（MF）、69分にファビオ・シルバ（FW）にそれぞれイエローカードが出されている。
