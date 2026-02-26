UEFAチャンピオンズリーグ 25/26のノックアウトステージプレーオフ アタランタとドルトムントの第2戦が、2月26日02:45にゲヴィス・スタジアムにて行われた。

アタランタはジャンルカ・スカマッカ（FW）、ニコラ・ザレフスキ（MF）、ラザール・サマルジッチ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するドルトムントはセール・ギラシ（FW）、ユリアン・ブラント（MF）、マクシミリアン・バイアー（FW）らが先発に名を連ねた。

試合開始早々の5分に試合が動く。アタランタのロレンツォ・ベルナスコーニ（DF）のアシストからジャンルカ・スカマッカ（FW）がゴールを決めてアタランタが先制。

さらに45分アタランタが追加点。ダビデ・ザッパコスタ（DF）がゴールで2-0。さらにリードを広げる。

時間は不明だがドルトムントのニコ・シュロッターベック（DF）にレッドカードが出され退場してしまう。

ここで前半が終了。2-0とアタランタがリードしてハーフタイムを迎えた。

57分アタランタが追加点。マルテン・デローン（MF）のアシストからマリオ・パシャリッチ（MF）がヘディングシュートで3-0。3点差となる。

60分、ドルトムントは同時に2人を交代。マクシミリアン・バイアー（FW）、ユリアン・ブラント（MF）に代わりファビオ・シルバ（FW）、カーニー・チュクエメカ（MF）がピッチに入る。

70分、ドルトムントは同時に2人を交代。ユリアン・リエルソン（DF）、ジョーブ・ベリンガム（MF）に代わりヤン・コウト（DF）、カリム・アデイエミ（MF）がピッチに入る。

72分、アタランタは同時に2人を交代。セアド・コラシナツ（DF）、ジャンルカ・スカマッカ（FW）に代わりオネスト・アーノル（DF）、ニコラ・クリストビッチ（FW）がピッチに入る。

75分、ドルトムントのカーニー・チュクエメカ（MF）のアシストからカリム・アデイエミ（MF）がゴールを決めて3-1と2点差に詰める。

77分、アタランタが選手交代を行う。ジョルジオ・スカルビーニ（DF）からベラト・ジムシティ（DF）に交代した。

85分、アタランタが選手交代を行う。ニコラ・ザレフスキ（MF）からカマルディーン・スレマナ（FW）に交代した。

90+7分にドルトムントのラミ・ベンセバイニ（DF）が2枚目のイエローカードにより退場してしまう。

後半終了間際の90+8分アタランタが追加点。ラザール・サマルジッチ（MF）がPKで4-1。3点差となる。

この試合はアタランタが4-1で勝利し、2試合合計スコアでも4-3で勝利した。

なお、アタランタは70分にイサク・ヒエン（DF）に、またドルトムントは53分にエムレ・ジャン（MF）、69分にファビオ・シルバ（FW）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-02-26 05:00:23 更新