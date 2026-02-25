海外サッカー中継の英語を聞き取れるようになりたい人向けに、QQEnglishが無料オンラインセミナーを実施します。中学英語レベルから始める構成なので、英語学習のブランクがある人にも入りやすい内容です。開催は2026年2月25日19時からの1時間で、観戦の楽しみを増やしたい人に刺さるテーマです！ QQEnglish「中学英語からはじめるサッカー英語入門」 開催日時：2026年2月25日 19:00〜20:00（日本時間）参加費：無