海外サッカー中継の英語を聞き取れるようになりたい人向けに、QQEnglishが無料オンラインセミナーを実施します。

中学英語レベルから始める構成なので、英語学習のブランクがある人にも入りやすい内容です。

開催は2026年2月25日19時からの1時間で、観戦の楽しみを増やしたい人に刺さるテーマです！

QQEnglish「中学英語からはじめるサッカー英語入門」

開催日時：2026年2月25日 19:00〜20:00（日本時間）参加費：無料開催形式：Zoomによるオンライン開催

QQEnglishはCampusTopグループが運営するオンライン英会話ブランドです。

同グループはオンライン英会話とフィリピン・セブ島での留学事業を展開し、学習機会を広く提供しています。

今回のセミナーは、海外サッカー中継や選手インタビューで実際に使われる英語表現を理解につなげる特別回です。

開催概要とオンライン参加のポイント

開催時間：60分申し込み期日：セミナー開始直前まで

開始は19時で、仕事や家事のあとに参加しやすい時間帯です。

申し込みは開始直前まで受付中。

画面共有を使って進行するため、PCやタブレットの大きな画面だと解説を追いやすくなります。

録画は行われますが、参加者の音声や画面は表示されない運用です。

中学英語から中継理解につなげる講義内容

講義では、海外中継や選手インタビューで出る英語を中学英語レベルから分解して学びます。

ただ単語を覚える形ではなく、観戦シーンに合わせて意味を取る流れをつくる設計です。

学んだ表現をそのまま視聴体験に戻せるので、復習の場を日常の観戦時間に組み込みやすくなります。

サッカー観戦と英語学習を同時に進めたい人向けの内容です☆

遠藤泰介氏の現場経験と解説の強み

登壇する遠藤泰介氏は、英検1級とTOEIC L&R 990を持つ現役英語教員です。

サッカー審判3級の資格も持ち、競技文脈を踏まえた英語解説ができる講師です。

明治大学卒業後に教職を経験し、ロンドン大学院留学と現地サッカークラブ活動も重ねています。

著書『サカフレ』や共著制作の実績があり、教室英語と現場英語をつなぐ解説に期待が集まります。

QQEnglishの実績が示す学習サポート基盤

QQEnglishのオンライン英会話は、2025年7月時点で世界累計80万人超が利用しています。

2025年にはフィリピンのPeople’s Choice Excellence AwardsでBest International Language Schoolを受賞しています。

2014年には日本のオリコン顧客満足度調査でオンライン英会話部門総合1位を獲得した実績もあります。

継続学習の土台がある運営体制だからこそ、入門セミナーの一歩を次の学習に接続しやすい構成です。

英語学習は、使う場面が見えるほど継続しやすくなります。

サッカー観戦の時間を学習時間に変えたい人にとって、今回の60分は実用的なスタートラインです。

無料で学べるサッカー英語入門講座！

QQEnglish「中学英語からはじめるサッカー英語入門オンラインセミナー」の紹介でした。

よくある質問

Q. QQEnglish 中学英語からはじめるサッカー英語入門の開催期間はいつですか？

開催日時は2026年2月25日 19:00〜20:00（日本時間）です。

Q. QQEnglish 中学英語からはじめるサッカー英語入門の開催形式について教えてください。

開催形式はZoomによるオンライン開催です。

