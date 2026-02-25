¡ÚÄ¶¹ç¶âº² GX-04S UFO¥í¥Ü ¥°¥ì¥ó¥À¥¤¥¶ー ±§Ãè¤Î²¦¼Ô¥»¥Ã¥È¡Û 3·î3Æü Í½Ìó³«»Ï 9·î ºÆÈÎÍ½Äê ²Á³Ê¡§34,100±ß BANDAI SPIRITS¤Ï¡¢´°À®ÉÊ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡ÖÄ¶¹ç¶âº² GX-04S UFO¥í¥Ü ¥°¥ì¥ó¥À¥¤¥¶ー ±§Ãè¤Î²¦¼Ô¥»¥Ã¥È¡×¤ò9·î¤ËºÆÈÎ¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï34,100±ß¡£Í½Ìó¼õÉÕ¤Ï3·î3Æü¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¥¢¥Ë¥á¡ÖUFO¥í¥Ü ¥°¥ì¥ó¥À¥¤¥¶ー¡×¤Î¼çÌò¥í¥Ü¡Ö¥°