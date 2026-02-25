¡ÚÄ¶¹ç¶âº² GX-04S UFO¥í¥Ü ¥°¥ì¥ó¥À¥¤¥¶ー ±§Ãè¤Î²¦¼Ô¥»¥Ã¥È¡Û 3·î3Æü Í½Ìó³«»Ï 9·î ºÆÈÎÍ½Äê ²Á³Ê¡§34,100±ß

¡¡BANDAI SPIRITS¤Ï¡¢´°À®ÉÊ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡ÖÄ¶¹ç¶âº² GX-04S UFO¥í¥Ü ¥°¥ì¥ó¥À¥¤¥¶ー ±§Ãè¤Î²¦¼Ô¥»¥Ã¥È¡×¤ò9·î¤ËºÆÈÎ¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï34,100±ß¡£Í½Ìó¼õÉÕ¤Ï3·î3Æü¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¥¢¥Ë¥á¡ÖUFO¥í¥Ü ¥°¥ì¥ó¥À¥¤¥¶ー¡×¤Î¼çÌò¥í¥Ü¡Ö¥°¥ì¥ó¥À¥¤¥¶ー¡×¤È¡ÖUFO¥¹¥Ú¥¤¥¶ー¡×¡¢¡Ö¥À¥Ö¥ë¥¹¥Ú¥¤¥¶ー¡×¡¢¡Ö¥É¥ê¥ë¥¹¥Ú¥¤¥¶ー¡×¡¢¡Ö¥Þ¥ê¥ó¥¹¥Ú¥¤¥¶ー¡×¤òÄ¶¹ç¶âº²¥·¥êー¥º¤ÇÎ©ÂÎ²½¤·¤¿¤â¤Î¡£

¡¡¡Ö¥°¥ì¥ó¥À¥¤¥¶ー¡×¤Ï¥À¥Ö¥ë¥Ïー¥±¥ó¤ä¥¹¥¯¥ê¥åー¥¯¥é¥Ã¥·¥ãー¥Ñ¥ó¥Á¤Ê¤É¤Î³Æ¼ïÉðÁõ¤¬ºÆ¸½¤Ç¤­¡¢UFO¥¹¥Ú¥¤¥¶ー¤Ê¤É¤È¤Î¹çÂÎµ¡¹½¤âºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¤Þ¤¿¡¢±ßÈ×¥á¥«¡ÖTFO¡×¤âÉÕÂ°¤·¡¢Á´¥á¥«¤ò¾þ¤ì¤ë¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¥Ùー¥¹¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¡£

(C)¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯´ë²è¡¦Åì±Ç¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó