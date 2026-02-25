¡ÖUFO¥í¥Ü ¥°¥ì¥ó¥À¥¤¥¶ー¡×50¼þÇ¯¡ª ¡ÖÄ¶¹ç¶âº² GX-04S UFO¥í¥Ü ¥°¥ì¥ó¥À¥¤¥¶ー ±§Ãè¤Î²¦¼Ô¥»¥Ã¥È¡×¤¬9·î¤ËºÆÈÎ·èÄê
¡¡BANDAI SPIRITS¤Ï¡¢´°À®ÉÊ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡ÖÄ¶¹ç¶âº² GX-04S UFO¥í¥Ü ¥°¥ì¥ó¥À¥¤¥¶ー ±§Ãè¤Î²¦¼Ô¥»¥Ã¥È¡×¤ò9·î¤ËºÆÈÎ¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï34,100±ß¡£Í½Ìó¼õÉÕ¤Ï3·î3Æü¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¥¢¥Ë¥á¡ÖUFO¥í¥Ü ¥°¥ì¥ó¥À¥¤¥¶ー¡×¤Î¼çÌò¥í¥Ü¡Ö¥°¥ì¥ó¥À¥¤¥¶ー¡×¤È¡ÖUFO¥¹¥Ú¥¤¥¶ー¡×¡¢¡Ö¥À¥Ö¥ë¥¹¥Ú¥¤¥¶ー¡×¡¢¡Ö¥É¥ê¥ë¥¹¥Ú¥¤¥¶ー¡×¡¢¡Ö¥Þ¥ê¥ó¥¹¥Ú¥¤¥¶ー¡×¤òÄ¶¹ç¶âº²¥·¥êー¥º¤ÇÎ©ÂÎ²½¤·¤¿¤â¤Î¡£
¡¡¡Ö¥°¥ì¥ó¥À¥¤¥¶ー¡×¤Ï¥À¥Ö¥ë¥Ïー¥±¥ó¤ä¥¹¥¯¥ê¥åー¥¯¥é¥Ã¥·¥ãー¥Ñ¥ó¥Á¤Ê¤É¤Î³Æ¼ïÉðÁõ¤¬ºÆ¸½¤Ç¤¡¢UFO¥¹¥Ú¥¤¥¶ー¤Ê¤É¤È¤Î¹çÂÎµ¡¹½¤âºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢±ßÈ×¥á¥«¡ÖTFO¡×¤âÉÕÂ°¤·¡¢Á´¥á¥«¤ò¾þ¤ì¤ë¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¥Ùー¥¹¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¡£
¡ØUFO¥í¥Ü ¥°¥ì¥ó¥À¥¤¥¶ー¡Ù50¼þÇ¯¤ÇÂÔË¾¤ÎºÆÈÎ¡ª- º²¥Í¥¤¥·¥ç¥ó¥º¸ø¼°/BANDAI SPIRITS TAMASHII NATIONS OFFICIAL (@t_features) February 25, 2026
¡ÖÄ¶¹ç¶âº² GX-04S UFO¥í¥Ü ¥°¥ì¥ó¥À¥¤¥¶ー ±§Ãè¤Î²¦¼Ô¥»¥Ã¥È¡×2026Ç¯9·îºÆÈÎ·èÄê!!
📌https://t.co/iHSXIxsujT
2002Ç¯È¯Çä¤Î·èÄêÈÇ¡¢#¥°¥ì¥ó¥À¥¤¥¶ー ¤È4¤Ä¤Î¥¹¥Ú¥¤¥¶ー¤Î¥ªー¥ë¥¤¥ó¥ï¥ó¥»¥Ã¥È¤¬´ñÀ×¤ÎºÆÈÎ¡ª°ìÈÌÅ¹Æ¬¤Ç3·î3ÆüÍ½Ìó³«»Ï¡ª#t_chogokin pic.twitter.com/qk5xKiC7SE
(C)¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯´ë²è¡¦Åì±Ç¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó