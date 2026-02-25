¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤È¿©ÉÊÎ®ÄÌ¶È³¦¤Ë´Ø¤¹¤ë¹ñÆâºÇÂçµé¤Î¾¦ÃÌÅ¸¼¨²ñ¡ÖÂè60²ó¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡¦¥È¥ì¡¼¥É¥·¥ç¡¼(SMTS)2026¡×(¼çºÅ¡§Á´¹ñ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¶¨²ñ)¤¬2026Ç¯2·î18¡Á20¤Î3Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢ÀéÍÕ¸©¤ÎËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£¡ÖÂè60²ó¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡¦¥È¥ì¡¼¥É¥·¥ç¡¼(SMTS)2026¡×¤¬2026Ç¯2·î18¡Á20¤Î3Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤êÀéÍÕ¸©¤ÎËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿ºòº£¤ÎÎ®ÄÌ¶È³¦¤Ï¿¼¹ï¤Ê¿Í¼êÉÔÂ­¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢²ò·è¤¹¤Ù¤­²ÝÂê¤â¿ôÂ¿¤¯