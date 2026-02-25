¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡¦¥È¥ì¡¼¥É¥·¥ç¡¼¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¡¢ÊªÎ®ÌäÂê²ò¾Ã¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤È¤Ï
¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤È¿©ÉÊÎ®ÄÌ¶È³¦¤Ë´Ø¤¹¤ë¹ñÆâºÇÂçµé¤Î¾¦ÃÌÅ¸¼¨²ñ¡ÖÂè60²ó¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡¦¥È¥ì¡¼¥É¥·¥ç¡¼(SMTS)2026¡×(¼çºÅ¡§Á´¹ñ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¶¨²ñ)¤¬2026Ç¯2·î18¡Á20¤Î3Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢ÀéÍÕ¸©¤ÎËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÖÂè60²ó¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡¦¥È¥ì¡¼¥É¥·¥ç¡¼(SMTS)2026¡×¤¬2026Ç¯2·î18¡Á20¤Î3Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤êÀéÍÕ¸©¤ÎËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿
ºòº£¤ÎÎ®ÄÌ¶È³¦¤Ï¿¼¹ï¤Ê¿Í¼êÉÔÂ¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢²ò·è¤¹¤Ù¤²ÝÂê¤â¿ôÂ¿¤¯Â¸ºß¤¹¤ë¡£³«²ñ¼°¤Ç¤âÁ´¹ñ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¶¨²ñ¤Î²£»³À¶²ñÄ¹(¥¢¡¼¥¯¥¹ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹¡¦CEO)¤¬¡¢¿ô¡¹¤ÎÆñÂê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¼ÂºÝ¤Ë¤ä¤ë¤Î¤Ï²æ¡¹¤À¡×¤È²¿ÅÙ¤â¶¯Ä´¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¶È³¦¤È¤·¤ÆÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¯·è°Õ¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
ËÜµ»ö¤Ç¤Ïº£²ó¤ÎSMTS³«ºÅ¤òµ¡¤Ë¡¢ÊªÎ®¤ò¤á¤°¤ëÌäÂê¤È¤½¤Î¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ß¤¿¡£
ÊªÎ®¤Î2024/2025Ç¯ÌäÂê¤È¥Í¥Ã¥È¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Î¥È¥ì¥ó¥É
¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Î·ÁÂÖ¤È¤·¤Æ¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¥Í¥Ã¥È¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ø¤ÎÃíÌÜÅÙ¤â¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¶áÇ¯¤½¤Î¥Í¥Ã¥È¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ò¤á¤°¤ë¾õ¶·¤¬Âç¤¤ÊÆ°¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
²ñ¾ìÆâ¤ÎÍÍ»Ò
ÊªÎ®¶È³¦¤Ç¤Ï¶áÇ¯¡¢¡Ö2024Ç¯ÌäÂê¡×¤ä¡Ö2025Ç¯ÌäÂê¡×¤¬¤µ¤µ¤ä¤«¤ì¤Æ¤¤¿¡£ÊªÎ®¤Î2024Ç¯ÌäÂê¤È¤Ï¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ë¤âÆ¯¤Êý²þ³×´ØÏ¢Ë¡¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¡¢Ï«Æ¯»þ´Ö¤Ê¤É¤Î¾å¸Âµ¬À©¤¬Àß¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ç²ÔÆ¯¤Ç¤¤ë¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬ÉÔÂ¤·¡¢±¿Á÷²ÄÇ½¤Ê²ÙÎÌ¤¬¸º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ø¤Î·üÇ°¤À¡£
¤³¤Î¡Ö2024Ç¯ÌäÂê¡×¤ËÈ¼¤¦Í¢Á÷Ç½ÎÏÄã²¼¤Î·üÇ°¤ò¼õ¤±¡¢2025Ç¯¤ÏÊªÎ®´ØÏ¢ÆóË¡(ÊªÎ®¸úÎ¨²½Ë¡¡¢²ßÊª¼«Æ°¼Ö±¿Á÷»ö¶ÈË¡)¤¬²þÀµ¤µ¤ì¤¿¡£²Ù¼ç¡¦ÊªÎ®»ö¶È¼Ô¤ÏÊªÎ®¸úÎ¨²½¤Ê¤É¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤è¤¦ÅØÎÏµÁÌ³¤¬²Ý¤»¤é¤ì¤¿¤¦¤¨¡¢ÃÄ²ô¤ÎÀ¤Âå¤Î¹âÎð²½¤Ç¥É¥é¥¤¥Ð¡¼ÉÔÂ¤¬É½ÌÌ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤¬¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö2025Ç¯ÌäÂê¡×¤À¡£
¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢2024/2025Ç¯ÌäÂê¤ä¹ñºÝ¾ðÀª¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤Ã¤ÆÊªÎ®Èñ¤¬Ãø¤·¤¯¹âÆ¡£¥Í¥Ã¥È¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ò±¿±Ä¤¹¤ë»ö¶È¼Ô¤Ç¤Ï¡¢ºÎ»»¤Î¹ç¤ï¤Ê¤¤¼«¼ÒÀìÍÑ¥»¥ó¥¿¡¼(¥Í¥Ã¥È¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀìÍÑÁÒ¸Ë)¤òÊÄº¿¤¹¤ëÆ°¤¤¬Áê¼¡¤®¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¸«Ä¾¤·¤â¿Ê¤ß¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
¥¤¥È¡¼¥è¡¼¥«Æ²¤ÏÀìÍÑ¥»¥ó¥¿¡¼¤ÎÊÄº¿¤Ë²Ã¤¨¤ÆËÌ³¤Æ»¡¦ÅìËÌ¤Ê¤É°ìÉôÃÏ°è¤ÇÅ±Âà¡£¥Í¥Ã¥È¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¼«Á°¤Î»ö¶È¤«¤é¤ÏÅ±Âà¤·¡¢Å¹ÊÞ¤«¤é¤Î½Ð²Ù¤Ë¹Ê¤ê¹þ¤ó¤Ç¡¢¼ý±×À½Å»ë¤Î±¿±Ä¤Ø¤È½Ì¾®¡¦ºÆÊÔ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿À¾Í§¤Î¥Í¥Ã¥È¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ï³ÚÅ·¤È¤Î¹çÊÛ¤ò²ò¾Ã¤·¡¢À¾Í§¤ÎÃ±ÆÈ±¿±Ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Å¹ÊÞ½Ð²Ù¡¦ÃÏ°èÌ©Ãå·¿¤Ø¤È¥·¥Õ¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¥ó¥°¥½¥Õ¥È¤Î¥Ö¡¼¥¹¤ÇÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿AI»º¶ÈÇÛÁ÷¥í¥Ü¥Ã¥È¡£ÁÒ¸Ë¤Ç¤Î³èÍÑ¤â´üÂÔ¤µ¤ì¤ë
¥¤¥ª¥ó¡¢Amazon¤òÃæ¿´¤ËÆ°¤¯2¤Ä¤ÎÊªÎ®¡¦ÇÛÁ÷¥¹¥¿¥¤¥ë
¤³¤¦¤·¤¿¡Ö¥»¥ó¥¿¡¼·¿¡×¤¬ÅñÂÁ¤µ¤ì¤ëÆ°¤¤Î·ë²Ì¡¢¤¤¤Þ¥Í¥Ã¥È¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÎÊªÎ®¤Ë¤ÏÂç¤¤¯2¤Ä¤ÎÊý¸þÀ¤¬¸«¤é¤ì¤ë¡£°ì¤Ä¤Ïµð³ÛÅê»ñ¤ÇÀìÍÑµðÂçÁÒ¸Ë¤ò¼«Æ°²½¤¹¤ë¥¤¥ª¥ó¡¢¤½¤·¤Æ¤â¤¦°ì¤Ä¤ÏAmazon¤ËÂåÉ½¤µ¤ì¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¥Í¥Ã¥È¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤À¡£
¥¤¥ª¥ó¤ÎÀïÎ¬¤Ï¡¢Â¾¼Ò¤¬¥»¥ó¥¿¡¼·¿¤«¤éÅ±Âà¤¹¤ëÃæ¤ÇÍ£°ì¤È¤â¤¤¤¨¤ëÂç·¿Åê»ñ¤ò¹Ô¤¤¡¢±Ñ¹ñOcado¼Ò¤ÈÏ¢·È¤·¤¿µðÂç¼«Æ°ÁÒ¸Ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Í¥Ã¥È¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡ÖGreen Beans¡×¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£AI¤È¥í¥Ü¥Ã¥È¤ò³èÍÑ¤·¤ÆÊªÎ®¤ò¸úÎ¨²½¤·¡¢¿ôËüÅÀ¤Î¾¦ÉÊ¤ò¥æ¡¼¥¶¡¼¤ËÂÔ¤¿¤»¤ë¤³¤È¤Ê¤¯ÆÏ¤±¤ë¥¤¥ó¥Õ¥é¤ò¹½ÃÛ¡£¼«¼Ò¤ÎÂç·¿ÀìÍÑÁÒ¸Ë¤Ç´ÉÍý¤¹¤ë¤³¤È¤Ç°µÅÝÅª¤ÊÉÊÂ·¤¨¤ÈÁ¯ÅÙ¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¶¯¤ß¤À¤¬¡¢°ìÊý¤ÇÇÛÁ÷¥¨¥ê¥¢¤¬¼óÅÔ·÷Åù¤Ë¸ÂÄê¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¼å¤ß¤â¤¢¤ë¡£ÍÑÅÓ¤È¤·¤Æ¤Ï½µËö¤ÎÂçÎÌ¤Þ¤È¤áÇã¤¤¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¤¥·¥À¤Î¥Ö¡¼¥¹¤Ç¤Ï¼«Æ°ÉÊ½Ð¤·ÍÑ¤Î¥í¥Ü¥Ã¥È¤¬¥¢¥Ô¡¼¥ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿
ÂÐ¤·¤Æ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à·¿¤Ï¡¢Amazon¼«ÂÎ¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥Í¥Ã¥È¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡ÖAmazon¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¡×¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥é¥¤¥Õ¡¢¥Ð¥í¡¼¡¢¥¢¡¼¥¯¥¹¡¢À®¾ëÀÐ°æ¤È¤¤¤Ã¤¿Äó·È»ö¶È¼Ô¤âÍøÍÑ¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤é¤Ï¼ÂÅ¹ÊÞ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤¬Amazon¾å¤Ç¾¦ÉÊ¤òÈÎÇä¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¤Î¥Í¥Ã¥È¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¡¢Amazon¤ÎÇÛÁ÷ÌÖ¤Ë²Ã¤¨¤Æ½¸µÒÎÏ¤â³èÍÑ¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¼«¼ÒÀìÍÑ¥Í¥Ã¥È¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÍøÅÀ¤òµý¼õ¤Ç¤¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤À¡£
Amazon¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤ÏÍøÍÑ¤Î¤·¤ä¤¹¤µ¤¬²¿¤è¤ê¤Î¶¯¤ß¤À¤¬¡¢Äó·È¤¹¤ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Î½ÐÅ¹¥¨¥ê¥¢¤Ë°ÍÂ¸¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ë¤Ï»õ¤¬¤æ¤µ¤¬»Ä¤ë¤À¤í¤¦¡£
Âè3¤ÎÁªÂò»è¡¢Uber Eats¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼¥µ¡¼¥Ó¥¹
¤³¤Î¥¤¥ª¥ó¤ÎµðÂçÁÒ¸Ë¡¢Amazon¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥àÍøÍÑ¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ë²Ã¤¨¡¢¶áÇ¯ÂæÆ¬¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤¬Uber Eats¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼¥µ¡¼¥Ó¥¹¤À¡£ÃíÊ¸¤«¤é30Ê¬ÄøÅÙ¤Ç¡¢³¹¤Î°û¿©Å¹¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ä¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ê¤É¤«¤é¾¦ÉÊ¤ò¥¹¥Ô¡¼¥Ç¥£¡¼¤ËÇÛÁ÷¡£¥®¥°¥ï¡¼¥«¡¼¤Ë¤è¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼¤ÎÃ»»þ´ÖÇÛÁ÷¥¤¥ó¥Õ¥é¤È¤·¤ÆÄêÃå¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ê¡¢¤¤¤Þ¤¹¤°É¬Í×¤Ê¥â¥Î¤ò¾¯¿ô¹ØÆþ¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¥Ë¡¼¥º¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Uber Eats¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¡¢¼«¼Ò¤Çºß¸Ë¤ò»ý¤¿¤º¡¢¾®ÇäÅ¹¤ÎÇÛÁ÷Âå¹Ô¡¢¤Þ¤¿Onigo¤Î¤è¤¦¤Ê¥¯¥¤¥Ã¥¯¥³¥Þ¡¼¥¹¤Î¾¦ÉÊ¤ò±¿¤Ö¥¤¥ó¥Õ¥é¤òÌÜ»Ø¤¹¤â¤Î¤À¡£ËÁÆ¬¤Ëµ¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ê¤É¤Î¾®Çä¶È¤Ï¤¤¤ÞÊªÎ®¤Î2024/2025Ç¯ÌäÂê¤¬Çº¤ß¤Î¥¿¥Í¤Ç¡¢¹ØÆþ¼Ô¤Î¸µ¤Ø¤É¤¦ÇÛÁ÷¤¹¤ë¤«¤¬¿¼¹ï¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÅÀ¡¢ÇÛÁ÷Âå¹Ô¤ÎUber¤Ï¡Öº£¤¹¤°Íß¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¹ØÆþ¼Ô¤Î¥Ë¡¼¥º¤òËþ¤¿¤·¤Ä¤Ä¡¢¾®ÇäÅ¹¤Î¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¥é¥¹¥È¥ï¥ó¥Þ¥¤¥ë¡×¤Î²ÝÂê²ò·è¤Ë¤â´óÍ¿¤¹¤ë¡¢Ì¥ÎÏÅª¤Ê¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥é¥¹¥È¥ï¥ó¥Þ¥¤¥ë¤ò¤Ä¤Ê¤°Uber¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤È¤Ï
Uber Eats¤Ï°û¿©Å¹¤«¤éÎÁÍý¤ò¸Ä¿ÍÂð¤ËÆÏ¤±¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤¤¤¬¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ä¥³¥ó¥Ó¥Ë¡¢¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¡¢²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¡¢¤½¤Î¤Û¤«¥Ú¥Ã¥ÈÍÑÉÊ¤ä²Ö¡¢¼ò¡¢¥Ù¥Ó¡¼ÍÑÉÊÅ¹¤Ê¤É¤«¤é¤ÎÇÛÁ÷¤Ç¤âÆ³Æþ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£Âç¼ê¤Ç¤Ï¥í¡¼¥½¥ó¡¢À®¾ëÀÐ°æ¡¢¤¤¤Ê¤²¤ä¡¢¥³¥¹¥È¥³¡¢À¾Í§¤Ê¤É¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¤Þ¤¤¤Ð¤¹¤±¤Ã¤È¤ò´Þ¤à¥¤¥ª¥ó·ÏÅ¹ÊÞ¤Ç¤â¹¤¯ÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÃíÊ¸¼«ÂÎ¤ÏUber Eats¤Î¥¢¥×¥ê·ÐÍ³¤Ç¼õ¤±¤ë·Á¤È¤Ê¤ë¡£
Uber Eats¤Î¥Ö¡¼¥¹
SMTS2026¤Ë¤Ï¡¢Uber¤â¥Ö¡¼¥¹¤ò½ÐÅ¸¡£Ã´Åö¼Ô¤Ë¡ÖUber Eats¡×¤Î¶¯¤ß¤ò¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢2024Ç¯¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡Ø¥Ô¥Ã¥¯¡¦¥Ñ¥Ã¥¯¡¦¥Ú¥¤¡Ù(PPP)¤È¤¤¤¦¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼¥â¥Ç¥ë¤ò¤¢¤²¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡Ö½¾Íè¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ï¼õÃí¤·¤¿¾®ÇäÅ¹¤¬½¸ÉÊ¡¢Çä³Ý½èÍý¡¢ÂÞµÍ¤á¤ò¹Ô¤Ã¤ÆÇÛÃ£¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ë¼õ¤±ÅÏ¤¹¤¿¤á¡¢Å¹ÊÞÂ¦¤Ë¤â°ìÄê¤Î¼ê´Ö¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£PPP¤ÏÃíÊ¸¤¬Æþ¤ë¤È¤½¤Î¾ðÊó¤¬ÇÛÃ£¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ËÄ¾ÀÜÄÌÃÎ¤µ¤ì¡¢ÇÛÃ£¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤¬Å¹ÊÞ¤ËÉë¤¤¤Æ¾¦ÉÊ¤ò¥Ô¥Ã¥¥ó¥°¤·¡¢»ÙÊ§¤¤¤·¡¢ÂÞµÍ¤á¤ò¹Ô¤Ã¤ÆÃíÊ¸¼Ô¤Ë¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£Í×¤Ï¡¢Å¹ÊÞ¤Ë¼ê´Ö¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¤¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤¹¤Í¡×(Ã´Åö¼Ô)
Uber Direct¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹ÆâÍÆ¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿
°ìÊý¤ÎUber Direct¤Ï¡¢ÃíÊ¸¼«ÂÎ¤Ï³Æ¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¼«¼Ò¥µ¥¤¥È¤Ç¼õ¤±¡¢Â¨ÇÛ¤ÎÉôÊ¬¤Î¤ßUber¤ÎÇÛÃ£°÷¤¬Ã´¤¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤¢¤ë¡£ÃíÊ¸Â¦¤ÏUber¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë´¶³Ð¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤ËÄ¾ÀÜ¥ª¡¼¥À¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤À¡£
¡Ö¥Ö¥é¥ó¥ÉÂ¦¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Ç²ÔÆ¯¤¹¤ëUber¤Î10Ëü¿Í¤ÎÇÛÃ£¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ò¥é¥¹¥È¥ï¥ó¥Þ¥¤¥ë¤ÎÂ¨ÇÛ¤Ë³èÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¤·¡¢»ÍÎØ¤ÎÇÛÃ£¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2024/2025Ç¯ÌäÂê¤ÇÊªÎ®¤¬¿¼¹ï¤Ê²ÝÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¡¢¥é¥¹¥È¥ï¥ó¥Þ¥¤¥ë¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é¤òÀ°¤¨¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤Ãæ¤Ç¡¢Uber Direct¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¤«¤æ¤¤¤È¤³¤í¤Ë¼ê¤¬ÆÏ¤¯¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×(Ã´Åö¼Ô)
¾®ÇäÅ¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼¥³¥¹¥È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¾¦ÉÊ¥Ô¥Ã¥¥ó¥°¤Ê¤É¤Îºî¶È¤âÂç¤¤ÊÉéÃ´¤È¤Ê¤ë¡£¤½¤ÎÅÀ¡¢Uber Eats¤ÎPPP¤Ê¤éÇÛÃ£¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤¬¤½¤ÎÉôÊ¬¤Þ¤ÇÃ´¤¦¤¿¤á¡¢¿Í·ïÈñ¤Ê¤É¤Î¸ÇÄêÈñ¤òºÇÅ¬²½¤Ç¤¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤âÆÀ¤é¤ì¤ë(½¾Íè¤Î¾®ÇäÅ¹Â¦¤¬ºî¶È¤¹¤ë¥â¥Ç¥ë¤â°ú¤Â³¤Áª¤Ù¤ë)¡£°ìÊý¤ÎUber Direct¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤ËËÜµ»ö¤ÇËÁÆ¬¤«¤é¸«¤Æ¤¤¿¥é¥¹¥È¥ï¥ó¥Þ¥¤¥ë¤Î²è´üÅª¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£¤¤¤º¤ì¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤â¡¢º£¸å¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
