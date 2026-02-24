シカゴ・ホワイトソックスが2月21日、Instagramを更新。村上宗隆（26）の近影を投稿した。 【画像】ダルビッシュ有、17歳モデル息子と再会し笑顔の2ショット「パパそっくりのイケメンくん」「DNAは争えませんなぁ」 「looking in his new uniforms」と投稿されたのは、ホワイトソックスの赤いユニフォームを着用した村上がカメラに向かってポーズをとる写真。ベンチに座ってバットを肩にかけほほ笑む姿